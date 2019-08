POL-NB: Ergebnisse der Auftaktkontrollen ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´

Neubrandenburg (ots) - Gestern haben im Bereich des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg in allen drei zugehörigen

Landkreisen (MSE, VG und VR) die Auftaktkontrollen der monatlichen

Kampagne ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ begonnen. Unter dem Thema

´Geschwindigkeit´ haben 69 Beamte an 29 Kontrollstellen insgesamt 697

Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Im Bereich der

Polizeiinspektion Neubrandenburg (mit Landkreis MSE) waren es 116, in

der Polizeiinspektion Anklam (mit Landkreis Vorpommern-Greifswald)

wurden 60 Fahrer zu schnell erwischt und in der Polizeiinspektion

Stralsund (Mit Landkreis Vorpommern-Rügen) 421.



Unter den 1.168 kontrollierten Fahrzeugen erreichte ein

Fahrzeugführer im Bereich der Polizeiinspektion Anklam ein Fahrer den

Spitzenwert des Tages. Dieser wurde innerhalb geschlossener

Ortschaften mit einer Geschwindigkeit von 95 km/h gemessen (bei

erlaubten 50 km/h). Abzüglich der Toleranz von 3 km/h sind das also

42 Stundenkilometer zu viel. Dem betroffenen Fahrzeugführer drohen

nun ein Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat

Fahrverbot.



Zusätzlich wurden gestern 13 Vorfahrt/Vorrang-Verstöße, 18

Handy-Verstöße und 23 Gurtverstöße festgestellt. Die Kontrollen mit

verstärkten Blick auf ´Geschwindigkeit´ finden noch im gesamten

August im Präsidiumsbereich statt.









