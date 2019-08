POL-LWL: Mutmaßliche Fahrraddiebe gestellt

Ludwigslust (ots) - Die Polizei konnte in Ludwigslust am

Donnerstagnachmittag zwei mutmaßliche Fahrraddiebe stellen und

vorläufig festnehmen. Die 24-jährige und der 27-jährige

Tatverdächtige sollen in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch am

Bahnhof Ludwigslust ein Fahrrad gestohlen und es dem Besitzer

anschließend zum Kauf angeboten haben. Dieser benachrichtigte die

Polizei, welche die beiden mutmaßlichen Täter anschließend am

vereinbarten Ort der Geldübergabe vorläufig festnehmen konnte. Bei

der anschließenden Durchsuchung der Personen konnten Drogen und ein

Messer festgestellt und sichergestellt werden.



Gegen die Beschuldigten wird nun wegen Diebstahls im besonders

schweren Fall, Hehlerei, Erpressung sowie Verstoßes gegen das

Betäubungsmittel- und Waffengesetz ermittelt.



Es ist nicht auszuschließen, dass die beiden Tatverdächtigen für

weitere Taten in Frage kommen. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise

aus der Bevölkerung zu ähnlichen Fällen.









