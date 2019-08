POL-HST: Zusammenstoß zwischen Pkw und alkoholisiertem Quadfahrer

Baabe (ots) - Am Freitag, dem 02.08.2019 ereignete sich gegen

09:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B196 zwischen Baabe und Sellin,

bei dem ein Fahrzeugführer leicht verletzt wurde.



Ein 52-Jähriger aus der Gemeinde Mönchgut befuhr mit einem Quad

die B196, aus Richtung Baabe kommend in Richtung Sellin. Der vor ihm

befindliche 39-Jährige Fahrer eines PKW VW aus Bremerhaven musste an

der Ampel auf Höhe der Shell-Tankstelle mit seinem Fahrzeug VW

verkehrsbedingt halten. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen erkannte der

Quadfahrer dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf, wobei

er sich leicht an der rechten Hand verletzte. An beiden Fahrzeugen

entstand Sachschaden, welchen die eingesetzten Beamten auf circa

3.000 Euro am Pkw und 100 Euro am Quad schätzen.



Bei einer durch die Beamten durchgeführten freiwilligen

Atemalkoholkontrolle des Quadfahrers wurde eine

Atemalkoholkonzentration von 0,83 Promille festgestellt. Dem Fahrer

wurde durch einen Arzt Blut für weitere Untersuchungen abgenommen,

sein Führerschein sichergestellt und die zuständige

Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der

Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Quadfahrer eingeleitet.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell