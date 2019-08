POL-HWI: Mann stößt 84-Jährigen Radfahrer um

Wismar (ots) - Gestern Morgen, 10:00 Uhr, wurde die Polizei in

Grevesmühlen in die Wismarsche Straße in Grevesmühlen anlässlich

einer dort stattgefundenen Körperverletzung gerufen. Ersten

Erkenntnissen zufolge trafen dort ein 84-jähriger Radfahrer, der den

Bürgersteig befuhr, und ein 49-jähriger Mann aufeinander. Als die

beiden Männer auf gleicher Höhe waren, hielt der Radfahrer an und

stieg vom Rad. In der Folge beschimpfte der Fußgänger den älteren

Herrn, offenbar weil dieser den Gehweg mit dem Rad befahren hatte,

schubste ihn, sodass er auf den Grünstreifen zwischen Gehweg und

Straße fiel. Zudem biss ihm der Hund, den der 49-Jährige bei sich

führte, ins Bein. Anschließend setzten Fußgänger und Hund ihren Weg

in Richtung Wasserturm fort, ohne sich um den 84-Jährigen zu kümmern.

Zeugen, die auf das Geschehen aufmerksam wurden, halfen dem leicht

verletzten Mann wieder auf die Beine und informierten die Polizei.

Ein weiterer Beobachter war dem Fußgänger überdies gefolgt und

stellte ihn zur Rede. Das veranlasste den 49-Jährigen dazu, zum Ort

des Geschehens zurückzukehren.



Die Polizei nahm die Personalien aller Personen auf und leitete

ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.









