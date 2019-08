POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagenow / Besitz (ots) - Am Donnerstagabend ereignete sich auf der

Kreisstraße 15 zwischen Preten und Besitz ein Verkehrsunfall, bei dem

ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen kam

der 30-Jährige gegen 22:15 Uhr mit seinem Audi aufgrund überhöhter

Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach eine

Böschung bevor er mit einem Straßenbaum kollidierte und an diesem mit

seinem Fahrzeug zum Stehen kam. Das Unfallopfer, bei dem die Polizei

wenig später einen Atemalkoholwert von 1,25 Promille feststellte,

wurde anschließend zur weiteren Behandlung und zur Blutprobenentnahme

in ein Krankenhaus nach Hagenow gebracht. Am Fahrzeug entstand

Totalschaden, es war nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der

Unfallaufnahme wurde die K15 kurzzeitig voll gesperrt. Gegen den

Unfallfahrer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und

Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Ermittlungen der

Polizei zur genauen Unfallursache dauern weiter an.









