POL-HST: Diebstahl von Schafen in Zingst

Zingst (ots) - Am gestrigen Donnerstag (01.08.2019) wurde der

Polizei bekannt, dass es in Zingst zu einem Diebstahl von insgesamt

68 Schafen kam.



Nach gegenwärtigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter

bereits in der Zeit vom 25.07.2019, 08:00 Uhr bis 26.07.2019, 08:00

Uhr die Tiere von einer Koppel im Nationalpark im Bereich Sundische

Wiese. Als der Tierhalter am 26.07.2019 nach seinen Schafen sehen

wollte, stellte er fest, dass zwei Zaunfelder der Koppel umgekippt

und der Strom des Zaunes abgestellt war. Außerdem wurde ein

Schlagbaum geöffnet. Von den Schwarzkopfschafen fehlt bis zum

heutigen Tag jede Spur. Die Tiere waren mit Ohrmarken gekennzeichnet

und hatten jeweils vier Einkerbungen im Ohr. Der Eigentümer

bezifferte den Wert der Tiere auf ca. 7.000 Euro.



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls

und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann etwas zum

gegenwärtigen Aufenthaltsort der Schafe sagen? Zeugen, die

Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu dem/den möglichen

Tatverdächtigen machen können, wenden sich bitte unter der

Telefonnummer 038231/ 6720 an das Polizeirevier Barth, jede andere

Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de

.









