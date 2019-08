POL-NB: Verkehrskontrolle zweier Traktoren - Untersagung der Weiterfahrt aufgrund von Zulassungsverstößen und ungesicherter Ladung

Hohenmockern/ Leistenow (ots) -



Am 31.07.2019 befanden sich die Beamten des Besonderen

Verkehrsüberwachungsdienstes des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers

Altentreptow während der Streife im Bereich Demmin.



Während der Streife auf der L 271, am Ortseingang Hohenmockern

fiel den Beamten gegen 10:00 Uhr aus Richtung Tenzerow kommend ein

Ackerschlepper samt Anhänger auf, dessen Fahrer ganz offensichtlich

die Ladung nicht richtig gesichert hatte. Der auf dem Anhänger

befindliche Mist war erkennbar zu hoch geladen und nicht ausreichend

gesichert. Die Beamten entschlossen sich zur Kontrolle und hielten

den Fahrer, einen 56-jährigen Landwirt aus der Region, an. Bei der

Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der Fahrer keine

Fahrzeugpapiere und den Führerschein mitführte. Des Weiteren erfüllte

der mitgeführte Anhänger nicht die Voraussetzungen für eine

zulassungsfreie Nutzung. Außerdem besaß der Anhänger kein eigenes

Kennzeichen, sondern nur ein Wiederholungskennzeichen ohne

entsprechende Plakette zur Hauptuntersuchung. Die erforderlichen

Beschilderungen am Anhänger fehlten. Die Weiterfahrt wurde dem

Landwirt daraufhin untersagt. Er muss nun zunächst die erforderlichen

Unterlagen sowie die zulassungsrechtlichen Genehmigungen beibringen.

Solange wurde die Nutzung des Anhängers untersagt.



Nur ca. eine Stunde später fiel den Beamten erneut eine

landwirtschaftliche Zugmaschine, dieses Mal in Leistenow, auf. Der

Fahrer wurde zur Verkehrskontrolle angehalten und überprüft. Der

Fahrer des Ackerschleppers, ein 44-jähriger Landwirt, hatte es

versäumt, die geladenen Strohballen ausreichend für den Transport auf

dem Anhänger zu sichern. Auch in diesem Fall konnte der Fahrer keine

Fahrzeugpapiere oder seinen Führerschein vorlegen. Im Rahmen der

Kontrolle stellte sich heraus, dass auch in diesem Fall die

rechtlichen Voraussetzungen für die zulassungsfreie Nutzung des

Anhängers fehlten, amtliche Kennzeichen und die erforderliche

Hauptuntersuchung fehlten sowie Beschilderungen am Anhänger nicht

vorhanden waren. Auch diesem Landwirt wurde die Weiterfahrt

untersagt.



In beiden Sachverhalten ermitteln nun die Beamten der

Kriminalpolizei wegen der Verstöße gegen das Zulassungsrecht sowie

der Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der

Straßenverkehrsordnung.



Die Beamten der Besonderen Verkehrsüberwachung des AVPR

Altentreptow werden auch weiterhin landwirtschaftliche Fahrzeuge

kontrollieren.



Die Polizei weist darauf hin, dass zunächst die

zulassungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, bevor ein

landwirtschaftlicher Anhänger zulassungsfrei betrieben werden kann.

Hierfür ist ein Nachweis über den landwirtschaftlichen Betrieb, den

landwirtschaftlichen Zweck der Fahrt und damit einhergehend eine

Einzelgenehmigung bzw. Betriebserlaubnis einzuholen. Das

Fahrzeuggespann - der Ackerschlepper samt Anhänger - muss dann

entsprechend gekennzeichnet sein. Unter anderem müssen sich

Kennzeichnungen über die FIN und das Fabrikschild am Fahrzeug

befinden, ein Geschwindigkeitsschild an der Rückseite des Anhängers

´25 km/h´ muss ebenfalls angebracht sein.



Außerdem ist auf die vorgeschriebene Ladungssicherung zu achten.

Es nützt nichts, zum Beispiel geladene Strohballen mit nur einem

Gurt, der längs in der Mitte verläuft, zu sichern. Die seitlichen

Ballen werden dadurch nicht erfasst und sind dann ungesichert.



Für Fragen, insbesondere zum Zulassungsrecht und zur

Ladungssicherung sind die Beamten des besonderen

Verkehrsüberwachungsdienstes des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers

Altentreptow unter der Telefonnummer 03961 - 25 78 224 erreichbar.









Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell