POL-SN: Geschwindigkeitskontrollen in Schwerin unter dem Motto Fahren.Ankommen.Leben

Schwerin (ots) -



Am heutigen Donnerstag starteten in Mecklenburg-Vorpommern die

themenorientierten Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt

»Geschwindigkeit«.



Verstöße gegen die Geschwindigkeitsnormen der StVO gehören zu den

Hauptunfallursachen in Mecklenburg-Vorpommern.



Aus diesem Grund wurden am Vormittag des 01.August in Schwerin

drei Kontrollstellen eingerichtet.



Insgesamt verstießen 34 Fahrzeugführer gegen die vorgeschriebene

Geschwindigkeit. Die Spitzenreiterin war mit 22 Km/h zu viel

unterwegs. Sie erwartet ein Bußgeld und ein Punkt im Zentralregister

des Kraftfahrtbundesamtes in Flensburg.



Darüber hinaus wurde am heutigen Vormittag vorbildlichen

Fahrzeugführern »DANKE« gesagt.



Kindern der Kita Future-Kids überreichten in der Euler-Straße, im

Mueßer Holz, vorbildlichen Fahrzeugführern eine selbst gebastelte

Blume. Die Kinder bedankten sich persönlich für die vorbildliche

Fahrweise vor ihrem Kindergarten.









