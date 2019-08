POL-HRO: Neuer Leiter in der Polizeiinspektion Rostock

Rostock (ots) -



Achim Segebarth ist der neue Leiter der Polizeiinspektion Rostock.

Der Polizeidirektor trat mit dem heutigen Tag seinen Dienst in der

neuen Wirkstätte an.



Dort wurde der 45-Jährige durch Polizeipräsident Peter Mainka

begrüßt, der an die bisherige gute Zusammenarbeit anknüpfen möchte.

Achim Segebarth war zuvor Dezernatsleiter im Führungsstab des

Polizeipräsidiums Rostock.



Die offizielle Amtseinführung des Inspektionsleiters wird Lorenz

Caffier, Minister für Inneres und Europa des Landes

Mecklenburg-Vorpommern, am 20. August 2019 vornehmen.









