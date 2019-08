POL-NB: Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhaus in Demmin

Demmin (ots) - In der Zeit vom 31.07.2019 16:00 Uhr bis 01.08.2019

07:30 Uhr kam es in der Mühlenstraße in Demmin zu einem Einbruch in

ein Einfamilienhaus, welches derzeit saniert wird und dadurch

unbewohnt ist.



Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte

Täter gewaltsam über ein auf Kipp gestelltes Fenster im Erdgeschoss

Zugang zu dem Gebäude. Anschließend entwendeten die Täter diverse

Baumaschinen und Werkzeuge. Der genaue Stehlgutwert ist noch nicht

abschließend bezifferbar. Der momentane Schaden beträgt mindesten

2.000EUR.



Zur Spurensuche und -sicherung waren die Beamten des

Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg im Einsatz.



Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit in Tatortnähe bemerkt

haben, melden sich bitte bei der Polizei in Demmin unter der

Telefonnummer 03998 - 254 224.









Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell