POL-LWL: Mann saß nachts auf Bundesstraße- Polizei brachte hilflose Person in Sicherheit

Boizenburg / Gülze (ots) - In Gülze hat die Polizei einen

augenscheinlich hilflosen Mann am frühen Donnerstagmorgen in

Sicherheit bringen müssen. Der 45-Jährige saß in der Dunkelheit auf

der Fahrbahn der B 195 und machte einen äußerst verwirrten Eindruck.

Augenscheinlich hatte der Mann erhebliche gesundheitliche Probleme,

sodass er wenig später in ein Krankenhaus gebracht werden musste.









