POL-LWL: Drei Autos durch Feuer beschädigt

Warlow (ots) - Auf einem Privatgrundstück in Warlow nahe

Ludwigslust sind am frühen Donnerstagmorgen drei PKW durch ein Feuer

beschädigt worden. Die Fahrzeuge, von denen zwei für Crossrennen

genutzt wurden, waren für den öffentlichen Straßenverkehr nicht

zugelassen. Nach einer ersten Schätzung soll sich der entstandene

Sachschaden auf ca. 1.000 Euro belaufen. Vermutlich hat eine

Fahrzeugbatterie das Feuer ausgelöst.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell