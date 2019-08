POL-NB: PKW fährt in Neubrandenburg gegen eine Hauswand, LK MSE

PHR Neubrandenburg (ots) -



Am 31.07.2019, gegen 13:30 Uhr, kam es in Neubrandenburg in der

Pfaffenstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die 68-jährige

Frau hatte die Absicht ihren PKW Renault in der Pfaffenstraße

rückwärts einzuparken.



Nach ersten Erkenntnissen gab sie beim Einparken zu viel Gas und das

Fahrzeug machte einen Sprung über die Bordsteinkante. Der PKW mit

einem Automatikgetriebe beschleunigte und fuhr in der Folge rückwärts

gegen die Hauswand des Wohnhauses, welche daraufhin gerissen ist. Die

PKW-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. An der

Hauswand wird der Sachschaden auf ca. 5.000,- Euro geschätzt und am

PKW entstand ebenfalls ein Schaden von ca. 5.000,- Euro.









