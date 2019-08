POL-NB: Start monatliche Kampagne Fahren.Ankommen.LEBEN! mit Schwerpunkt Geschwindigkeit

Neubrandenburg (ots) -



Am heutigen Donnerstag starten in Mecklenburg-Vorpommern die

themenorientierten Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt

´Geschwindigkeit´. Die Maßnahmen sind Teil der monatlichen Kampagne

´Fahren.Ankommen.LEBEN!´. Die Kontrollen werden über den gesamten

Monat August fortgeführt.



Im Polizeipräsidium Neubrandenburg wird in allen drei Landkreisen

(MSE, VG, VR) verstärkt zum Thema kontrolliert.



Im Polizeipräsidium Rostock erfolgen die Kontrollen insbesondere

im Bereich der Polizeiinspektion Schwerin.



Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit ist

Hauptunfallursache im Land. Durch die Kontrollen sollen Kraftfahrer

in erster Linie für das Thema und die Gefahren sensibilisiert werden.









