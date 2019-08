POL-HRO: Brand einer ehemaligen Stallanlage in 18276 Prüzen

Prüzen (ots) -



Am Mittwochabend gegen 20:40 Uhr kam es aus bislang ungeklärter

Ursache in 18276 Prüzen zu einem Brand eines ehemaligen Rinderstalls.

In dem Gebäude wurden zuletzt landwirtschaftliche Maschinenteile

sowie Strohballen gelagert. Das Bauwerk mit einer Grundfläche von ca.

20m x 80m brannte bis auf die Grundmauern nieder. Der entstandene

Sachschaden wird auf ca. 100.000 EUR geschätzt. Personen kamen durch

das Feuer nicht zu Schaden.



Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden waren mit

insgesamt 103 Kameraden und 10 Löschfahrzeugen zur Brandbekämpfung

vor Ort.



In Folge des Brandes und der Löscharbeiten kam es für mehrere Stunden

zu einer Sperrung der angrenzenden B104.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen.





