POL-NB: Vier erfolgreiche Durchsuchungen

Stavenhagen (ots) - In Stavenhagen haben Rauschgift-Ermittler der

Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg heute Morgen vier Wohnungen

durchsucht. Bei den vier Tatverdächtigen, die durch wochenlange

Ermittlungsarbeit ins Visier der Beamten geraten waren, wurden

geringe Mengen an Betäubungsmitteln sowie zwei noch unbenutzte

Aufzuchtzelte sichergestellt, außerdem professionelles Zubehör und

Stecklinge sowie vorbereitete Samen-Pads. Die sichergestellten Sachen

sprechen für das Vorhaben, eine Indoor-Plantage einzurichten.



Gegen die 38-jährige tatverdächtige Deutsche und die drei

tatverdächtigen Männer (30, 27 und 25 Jahre alt) - ebenfalls Deutsche

- wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit

Betäubungsmitteln ermittelt.



Während der laufenden Durchsuchung kam es zu einer

Widerstandshandlung gegen die Ermittler durch den 30-jährigen

Tatverdächtigen. Er konnte durch einfache körperliche Gewalt durch

die Ermittler beruhigt werden. Verletzt wurde dabei niemand.



Zu möglichen Zusammenhängen zwischen den vier Tatverdächtigen wird

weiter ermittelt.









