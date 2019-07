POL-HWI: Feuerwehr im Einsatz bestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Gagzow (ots) - Gestern ging eine Anzeige der Freiwilligen

Feuerwehr Neuburg wegen Diebstahls bei der Polizei in Wismar ein.

Darin teilten die Kameraden mit, dass unbekannte Täter einen

Schlauchtragekorb mit zwei C-Schläuchen von einem Einsatzfahrzeug

entwendet hätten. Als Tatzeitraum wurde der vergangene Freitagabend

(26. Juli) von 18:40 bis 21:00 Uhr genannt. Eingesetzt war das

betroffene Löschfahrzeug an einem Hydranten im Wiesenweg in Gagzow.

Der Stehlschaden beträgt 330 EUR.



Am 26. Juli befand sich die FFW Neuburg im Einsatz bei der

Bekämpfung eines in Brand geratenen vier Hektar großen Weizenfeldes

zwischen Gagzow und Rohltorf.



Die Kripo in Wismar ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können, sich an die Polizei unter der 03841/203 0 zu

wenden.









