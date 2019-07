POL-SN: Polizist ergreift jugendlichen Straftäter und verletzt sich dabei schwer

Schwerin (ots) - Weil mehrere Jugendliche in der

Gehart-Hauptmann-Straße Lärm verursachten und einer von ihnen gegen

Pkw´s trat, informierte heute Nacht ein Anwohner die Polizei.



Beim Eintreffen des Streifenwagens flüchtete ein Tatverdächtiger.

Ein Beamter nahm die Verfolgung auf, stürzte und verletzte sich dabei

schwer. Den 14-jährigen Tatverdächtigen überwältigte er dennoch.

Anschließend wurde der verletzte Polizeibeamte mit einem

Rettungswagen ins Klinikum gebracht, er wird mehrere Wochen

dienstunfähig bleiben.



Der 14-jährige Tatverdächtige ist der Polizei einschlägig bekannt.

Er unterließ es auch nicht, während der Verbringung in das

Polizeirevier die Beamten anzuspucken und aufs Übelste zu beleidigen.

Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 1,92 Promille.



Gegen Mitternacht holte die Mutter den Jugendlichen aus dem

Polizeihauptrevier ab. Die Kripo ermittelt wegen Sachbeschädigung und

Beleidigung.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell