POL-LWL: Mit Kleinkraftrad gestützt- zwei Verletzte

Klein Rogahn (ots) - Auf regennasser Straße sind am

Mittwochvormittag bei Klein Rogahn zwei Frauen mit ihrem

Kleinkraftrad gestürzt. Die 21-jährige Fahrerin als auch ihre

Mitfahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen. Mit Prellungen und

Schürfwunden wurden sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus

gebracht. An dem Unfallfahrzeug entstand Sachschaden. Die Polizei hat

den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt jetzt zur genauen

Ursache.









