POL-NB: Diebstahl zweier Paddel der Wasserschutzpolizei in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - In der Zeit vom 25.07.2019 bis 30.07.2019

kam es in der Augustastraße in Neubrandenburg zu einem Diebstahl

zweier Aluminiumpaddel der Wasserschutzpolizei.



Das Schlauchboot an welchen sich die Padel befanden wurde von den

Beamten auf einem Trailer in einer Bootshalle neben der

Wasserschutzpolizeistation Neubrandenburg abgestellt. In der Halle

befinden sich außerdem weitere abgestellte Boote privater Eigentümer.

Als die Beamten der Wasserschutzpolizei das Boot am 30.07.2019 für

eine Streifenfahrt nutzen wollten, bemerkten sie den Diebstahl der

beiden Aluminiumpaddel. Die 1,80 m langen Paddel waren ursprünglich

an dem Schlauchboot montiert und haben einen Wert von ca. 100,-EUR.



Nach bisherigen Erkenntnissen haben unbekannte Täter die Paddel

abgeschraubt und anschließend entwendet. Anzumerken ist, dass in der

Zeit vom 26.-28-07-2019 in der Nebenhalle, die mit der besagten

Bootshalle verbunden ist, das ´Detect-Classic-Festival´ stattfand.



Die Kriminalpolizei in Neubrandenburg hat die Ermittlungen

aufgenommen und bitte um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, ggf.

Besucher des Festivals, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in

Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 - 5582 5224 entgegen.









