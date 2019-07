POL-LWL: Zeugen zu Waldbränden auf Truppenübungsplatz gesucht

Lübtheen / Kavelmoor (ots) - Im Zusammenhang mit zwei Bränden auf dem

Truppenübungsplatz bei Kavelmoor, bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise.



Gegenstand der Ermittlungen sind Brände am Mittwoch und am Freitag vergangener

Woche, bei denen 1.500 bzw. 3.000 Quadratmeter Waldfläche betroffen waren.

Bislang konnte die Ursache für die Brände noch nicht zweifelsfrei geklärt

werden, jedoch wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Zur Klärung der

Umstände, die zu den Bränden führten, bittet die Kriminalpolizei nun um Hinweise

aus der Bevölkerung. Während das Feuer am Mittwoch gegen 12:45 Uhr entdeckt

wurde, ist der Brand am Freitag gegen 10:30 Uhr festgestellt worden. Zeugen,

denen zu den fraglichen Zeiten in der Nähe der Brandorte verdächtige Personen

oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder andere Beobachtungen gemacht haben, die für

die Ermittlungen der Kriminalpolizei relevant sein könnten, möchten sich bitte

mit der Kriminalpolizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) oder der Polizei in

Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) in Verbindung setzen.



