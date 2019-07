POL-NB: Pkw Nissan in Neubrandenburg entwendet

Neubrandenburg (ots) - In der Zeit vom 25.07.2019 18:00 Uhr bis

29.07.2019 07:00 Uhr kam es in der Quarzstraße in Neubrandenburg vom

Gelände eines Autohauses zum Diebstahl eines schwarzen Pkw Nissan

X-Trail.



Das Fahrzeug wurde erstmals im Mai 2019 zugelassen und hat einen

Wert von 39.000EUR. An dem Fahrzeug befanden sich zur Tatzeit

amtliche Kennzeichen aus Neubrandenburg.



Die Beamten des Kriminalkommissariats Neubrandenburg haben die

Ermittlungen aufgenommen. Wir bitten Zeugen, die verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, bzw. das Fahrzeug in der Nacht vom

28.07. zum 29.07.2019 noch gesehen haben, sich zu melden. Hinweise

nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 -

5582 5224 entgegen.









Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell