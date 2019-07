POL-NB: Mähdrescher-Brand auf einem Feld vor der Ortschaft Poggendorf , LK Vorpommern- Rügen

Grimmen (ots) - Am 29.07.2019, gegen 18.43 Uhr wurde der

Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg der Brand auf einem

Feld vor Poggendorf an der B194 gemeldet. Bei Eintreffen der

Feuerwehr und der Polizei brannte ein Mähdrescher in voller

Ausdehnung. Durch das schnelle und umsichtige Handeln der vor Ort

anwesenden Personen, konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf

das Getreidefeld verhindert werden. Freiwillige Feuerwehren aus der

Umgebung waren mit 9 Löschfahrzeugen und 45 eingesetzten Kameraden im

Löscheinsatz. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Mähdrescher

brannte vollständig aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf

ca. 200.000 Euro. Nach Angaben des Fahrers soll das Feuer während der

Getreideernte plötzlich an der Kühlanlage der Erntemaschine

ausgebrochen sein.



