POL-NB: Brand eines Stallgebäudes in 17091 Kleeth (LK MSE)

Malchin (ots) -



Am 29.07.2019 gegen 14:25 Uhr wurde die Polizei über den Brand eines

Stallgebäudes auf einem Grundstück in der Kleether Dorfstraße

informiert. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten

bestätigte sich der Sachverhalt. Auf dem Grundstück brannte ein

Stallgebäude, in welchem sich Geflügen und diverse Geräte befanden.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus den Gemeinden

Stavenhagen, Rosenow, Ivenack, Pribbenow, Kastorf und Luplow befanden

sich bereits vor Ort. Diese hatten mit den Löscharbeiten bereits

begonnen. Durch mehrere Böden und aufflammende Glutnester dauerten

die Löscharbeiten für ca. 2 Stunden an. Schließlich konnte das Feuer

aber gelöscht werden. Für 60 Wachteln kam aber jede Hilfe zu spät.

Sie waren dabei im Stall verendet. . Der entstandene Gesamtschaden

beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Ursache des Feuers ist ein

Blitzeinschlag.



