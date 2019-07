POL-HST: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern in Prerow

Prerow (ots) - Am gestrigen Sonntag (28.07.2019) ereignete sich

gegen 21:40 Uhr in Prerow ein Verkehrsunfall zwischen zwei

Radfahrern, bei dem ein Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen

erlitt.



Nach gegenwärtigem Kenntnisstand befuhr ein 31-Jähriger aus der

Gemeinde Zingst mit seinem Fahrrad den Stückweg in Richtung

Schulstraße. Eine 42-jährige Frau aus der Gemeinde Neumark in Sachsen

befuhr mit ihrem Fahrrad die Bergstraße in Richtung Lange Straße. Im

Kreuzungsbereich Stückweg/ Bergestraße stieß der aus dem

verkehrsberuhigten Bereich kommende 31-Jährige mit der von links

kommenden 42-Jährigen zusammen. Dabei erlitt die Frau leichte

Verletzungen, musste jedoch nicht stationär aufgenommen werden.



Bei der Verkehrsunfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Beamten

vom Polizeirevier Barth bei den Beteiligten Alkoholgeruch in der

Atemluft. Eine Atemalkoholüberprüfung bei dem Mann ergab einen Wert

von 1,32 Promille und bei der Frau einen Wert von 0,94 Promille.

Außerdem verlief ein Drogenvortest bei dem 31-Jährigen positiv auf

THC, Amphetamin und Kokain. Nach entsprechenden

Beweissicherungsmaßnahmen wurden die Beteiligten aus den

polizeilichen Maßnahmen entlassen. An den Fahrrädern entstand kein

sichtbarer Sachschaden.



Der 31-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung

des Straßenverkehrs, der fahrlässigen Körperverletzung sowie des

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.









