POL-HST: Brennender PKW auf der Autobahn 20 bei Tribsees

A 20/Tribsees (ots) - Am 29.07.2019 gegen 13:15 Uhr teilten

mehrere Anrufer der Einsatzleitstelle der Polizei per Notruf mit,

dass auf der A 20 zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Bad

Sülze in Fahrtrichtung Lübeck kurz hinter der Behelfsbrücke ein PKW

brennt.



Bei dem brennenden Fahrzeug handelte es sich um einen PKW Renault.

Der 74-jährige Fahrzeugführer und sein Beifahrer konnten sich

unverletzt aus dem PKW, der im Anschluss vermutlich aufgrund einer

technischen Ursache komplett ausbrannte, befreien. Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehren Tribsees und Bad Sülze übernahmen die

Löscharbeiten.



Die Fahrbahn musste für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. Der

PKW wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Durch die

eingesetzten Beamten wurde der Sachschaden am Fahrzeug auf etwa 2.000

Euro geschätzt. Außerdem wurde die Fahrbahn in Mitleidenschaft

gezogen. Wie hoch der Schaden hier ist, kann gegenwärtig noch nicht

gesagt werden. Mitarbeiter der zuständigen Straßenmeisterei waren

ebenfalls vor Ort.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell