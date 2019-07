POL-HWI: Nötigung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr auf der A 20

Schönberg (ots) - Die Kriminalpolizei in Wismar ermittelt wegen

gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung gegen einen

18-jährigen Autofahrer. Am 28. Juli, 12:40 Uhr, informierte ein

34-jähriger Mann das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf

darüber, dass ihn ein Audi A 4 auf der A 20, wenige Km hinter der

Anschlussstelle Schönberg (FR Rostock) von hinten bedrängt habe. Nach

Angaben des Anzeigenden habe sich der Audi mit extrem hoher

Geschwindigkeit angenähert und wäre sehr dicht aufgefahren. Danach,

so der Mann, hätte ihn der Audi rechts überholt und sei kurz vor ihm

eingeschert. Um einen Unfall zu vermeiden, habe er derart stark

bremsen müssen, dass die Gurthaltevorrichtungen in seinem Fahrzeug

blockierten. Seine im Auto befindlichen 5 und 7-jährigen Kinder

hätten vor Schreck geschrien. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung

nach dem Audi führte bereits nach kurzer Zeit zum Erfolg. Eine

Streifenwagenbesatzung konnte den Audi und seinen 18-jährigen Fahrer

in Höhe der AS Zurow stellen und auf einen nahegelegenen Parkplatz

lotsen. Im Zuge der folgenden Verkehrskontrolle nahmen die Beamten

die Personalien des Inhabers eines Führerscheins auf Probe auf. Die

zuständige Führerscheinstelle wird über das Ermittlungsverfahren in

Kenntnis gesetzt.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell