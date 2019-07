POL-NB: Zahlreiche Straßenbäume durch Unwetter auf Fahrbahn gestürzt

L34 Möllenbeck (ots) - Am 29.07.2019 gegen 13:14 Uhr kam es auf

der L 34 zwischen Feldberg und Möllenbeck zu heftigen Unwettern in

Form von Starkregen, Hagel und Sturm. Dadurch fielen in kurzer Zeit

zahlreiche Straßenbäume, vorwiegend Kastanien, auf die Fahrbahn.

Derzeit ist die L 34 zwischen Feldberg und Möllenbeck nicht befahrbar

und somit voll gesperrt. Die Feuerwehren aus Quadenschönfeld, Carpin

und Feldberg befinden sich vor Ort im Einsatz. Aufgrund der Vielzahl

an umgestürzten Bäumen auf einer Strecke von ca. 8 km wird sich der

Einsatz noch über mehrere Stunden hinziehen.



Wir bitten die Verkehrsteilnehmer den Bereich zu umfahren. Für den

Bereich Mecklenburgische Seenplatte gelten weiterhin

Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Wir bitten dies zu

beachten!









