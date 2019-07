POL-HRO: Taucher tot aus Ziegelsee in Schwerin geborgen

Schwerin (ots) - Ein 35-Jähriger, der in der vergangenen Nacht

nach einem Tauchgang im Schweriner Ziegelsee vermisst wurde, konnte

heute Morgen nur noch tot geborgen werden. Der aus Brandenburg

stammende Mann war in der Nacht von einem Bekannten vermisst gemeldet

worden, nachdem er nicht wieder aufgetaucht war.



Daraufhin wurde eine großangelegte Suche der Wasserschutzpolizei

und der Polizeiinspektion Schwerin gemeinsam mit Rettungskräften der

Feuerwehr und der DLRG eingeleitet. Zum Einsatz kam auch der

Polizeihubschrauber, der gegen 05:25 Uhr an einer Stelle Luftblasen

ausmachen konnte, an der Taucher der DLRG später den Vermissten

leblos auffanden. Die Todesursache ist noch unklar. Eine Obduktion

wurde beantragt.



Im Zusammenhang mit den Bergungsmaßnahmen wurde auch Munition

gefunden, die durch den Munitionsbergungsdienst M-V sichergestellt

wurde. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin leitete ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das

Kriegswaffenkontrollgesetz ein. Der Ziegelsee gilt als

muntionsbelastet. In dem Gewässer ist daher das Tauchen verboten.









