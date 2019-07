POL-LWL: Autofahrer kam bei Verkehrsunfall ums Leben

Gallin (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 195 bei

Gallin ist am Montagvormittag ein Mann ums Leben gekommen. Der Fahrer

eines PKW war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn

abgekommen und mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt.

Rettungskräfte befreiten den Verunglückten, jedoch kam für ihn jede

Hilfe zu spät. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Aufgrund

der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die B 195 an der

Unfallstelle voll gesperrt werden. Im Zuge der Ermittlungen zur

genauen Unfallursache hat die Polizei auch einen technischen

Sachverständigen hinzugezogen.









