POL-NB: Einbruch in zwei Gartenlauben in Friedland

Friedland (ots) - In der Zeit vom 16.07.2019 16:00 Uhr bis

26.07.2019 kam es in der Neubrandenburger Straße in Friedland zu zwei

Laubeneinbrüchen in der Kleingartenanlage ´Am Brink´.



Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gelangten die

unbekannten Täter auf ein Gartengrundstück, indem sie die Umfriedung

überstiegen. Anschließend brachen sie gewaltsam ein Fenster der

Gartenlaube auf und verschafften sich Zugang in die Laube. Die Täter

entwendeten aus einem Kühlschrank mehrere Flaschen Bier und Likör.

Zudem entwendeten sie einen Bohrhammer der Marke Bosch, einen

Flachbildschirm der Marke Samsung und einen Bluetooth

Standlautsprecher. Zum Transport des Diebesgutes verwendeten die

Täter offenbar eine Schubkarre, die draußen auf dem Grundstück stand

und ebenfalls entwendet wurde. Von dem benachbarten Gartengrundstück

entwendetem die Täter zusätzlich einen Rasenmäher. Der Gesamtschaden

beträgt nach derzeitigen Schätzungen mindestens 700,-EUR.



Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg war zur Spurensuche und

-sicherung im Einsatz. Die Beamten der Kriminalpolizei in Friedland

haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise werden

im Polizeirevier Friedland unter 039601 - 300 224 entgegen genommen.









Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell