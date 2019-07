POL-SN: Themenorientierte Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit

Schwerin (ots) - Verstöße gegen die Geschwindigkeitsnormen der

StVO gehören zu den Hauptunfallursachen in Mecklenburg-Vorpommern.

Das Polizeipräsidium Rostock beteiligt sich an den landesweiten und

themenorientierten Verkehrskontrollen.



Die Polizeiinspektion Schwerin wird am 01.08.2019 an mehreren

Stellen in der Landeshauptstadt Verkehrskontrollen durchführen.



Ziel ist es, die Hauptunfallursache Geschwindigkeit

öffentlichkeitswirksam zu thematisieren, das rechtskonforme Verhalten

bei Verkehrsteilnehmern zu fördern und langfristig die Zahl der

Verkehrsunfälle zu senken.



Mitarbeiter der Verkehrsprävention der Polizeiinspektion Schwerin

führen vor Ort präventive Gespräche zu den Gefahren durch Raserei.



Kinder einer Schweriner Kita werden vorbildlichen

Verkehrsteilnehmern persönlich ´Danke sagen´ und ein kleines Präsent

an einer Kontrollstelle überreichen.



Interessierte Pressevertreter sind herzlich eingeladen an den

Kontrollen teilzunehmen. Bitte melden Sie sich bis zum 30.07.19 in

der Pressestelle der PI Schwerin unter 0385/5180-3004 kurz an.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell