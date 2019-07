POL-LWL: Strohpresse durch Feuer erheblich beschädigt

Ludwigslust (ots) - Bei Erntearbeiten auf einem Feld bei

Ziegendorf ist am Sonntagabend eine Strohpresse in Brand geraten. Das

Feuer griff anschließend auf ca. einen Hektar Stoppelacker über. Die

alarmierte Feuerwehr konnte den Brand am Abend löschen. Nach

derzeitigen Schätzungen ist ein Gesamtschaden von ca. 25.000 Euro

entstanden. Das Feuer wurde offenbar durch eine technische Ursache

ausgelöst.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell