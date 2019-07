POL-LWL: Motorradfahrer stürzte auf Autobahn und verletzte sich schwer

Wittenburg/ Stolpe (ots) - Auf der BAB 24 bei Wittenburg ist am

Sonntagmittag ein Motorradfahrer schwer gestürzt. Der 70-jährige

Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde zur weiteren

Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zeugenaussagen zufolge soll der

Fahrer mit seiner Maschine aus noch unbekannter Ursache plötzlich ins

Schlingern geraten sein und dann die Kontrolle über sein Fahrzeug

verloren haben. Anschließend stürzte der 70-Jährige und prallte mit

seinem Motorrad gegen die Mittelschutzplanke. Im Zuge der

Unfallaufnahme musste die BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg zeitweilig

voll gesperrt werden.









