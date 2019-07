POL-LWL: Mit Strohballen beladener Anhänger umgekippt

Pritzier (ots) - Ein mit Strohballen beladener Anhänger ist am

Sonntagabend in Pritzier während der Fahrt umgekippt, wodurch es zu

Verkehrsbehinderungen auf der B 5 kam. Ersten Erkenntnissen zufolge

war ein Traktorgespann an einer Einmündung nach links abgebogen,

worauf der Anhänger außer Kontrolle geriet und seitlich umkippte.

Dabei rutschen die Strohballen von der Ladefläche und beschädigten

unter anderem einen Gartenzaun. Der Fahrer blieb unverletzt. Der

entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 3.500 Euro geschätzt.

Die Strohballen sowie der Anhänger wurden am Abend geborgen.









