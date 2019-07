POL-HST: Kostenlose Fahrradcodierung in Stralsund

Stralsund (ots) - Am 02.08.2019 bieten die Präventionsberaterinnen

der Polizeiinspektion Stralsund kostenlose Fahrradcodierungen zum

Schutz vor Fahrraddiebstahl an.



In der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr können Besucher, Urlauber

und Einheimische zum Strelapark am Grünhufer Bogen in Stralsund

kommen und ihre Räder kostenlos codieren lassen. Interessierte

bringen bitte ihren Bundespersonalausweis und für bspw. E-Bikes den

Schlüssel für den Akku mit. Dieser muss möglicherweise kurzzeitig

ausgebaut werden. Räder von Minderjährigen werden nur in Begleitung

eines/r Erziehungsberechtigten codiert.



Über Termine für weitere geplante Fahrradcodierungen informiert

die Polizeiinspektion Stralsund ebenso über die sozialen Netzwerke

(Facebook @PolizeiStralsund und Twitter @Polizei_HST).









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell