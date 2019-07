POL-HRO: 81-jährige Frau in Rostock-Lütten Klein vermisst

Rostock (ots) -



Seit dem heutigen Sonntag, 28.07.2019, 11 Uhr, wird die 81-jährige

Marie-Luise Thewes aus Rostock-Lütten Klein vermisst.



Frau Thewes ist stark dement und war bereits des Öfteren vermisst.

Während der letzten Male konnte sie mehrfach im Bereich Warnemünde

aufgegriffen werden.



Heute verließ sie gegen 11 Uhr ihre Pflegeeinrichtung in der Binzer

Straße in 18107 Rostock. Seither ist sie unbekannten Aufenthalts und

benötigt dringend Flüssigkeit.

Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe:



Frau Thewes wird wie folgt beschrieben:

- auffälliges Feuermal in der linken Gesichtshälfte

- weiße kurze Haare

- 1,67 Meter groß,

- schlank



Sie ist vermutlich bekleidet mit einer beigefarbenen Hose und einem

türkisfarbenen Oberteil.



Ein Lichtbild der Vermissten wird dieser Pressemitteilung angefügt.



Wer Hinweise zum Aufenthalt von Marie-Luise Thewes geben kann, wird

gebeten, sich an das Polizeirevier Lichtenhagen unter der

Telefonnummer 0381 77070 oder jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.





Isabel Wenzel

Polizeihauptkommissarin

Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen

Dienstgruppenleiterin









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell