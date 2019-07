POL-NB: Auffahrunfall- hoher Sachschaden, 18573 Samtens

PHR Bergen (ots) -



Am Sonntag ereignete sich gegen 11:20 Uhr auf der B 96 zwischen

Samtens und Altefähr ein Verkehrsunfall, an dem drei Pkw beteiligt

waren. Nachdem der Fahrer eines Porsche-SUV verkehrsbedingt stark

gebremst hatte, gelang es sowohl dem 26jährigen Fahrer eines Ford

Mondeo, als auch der 24jährigen Fahrerin eines BMW nicht mehr,

rechtzeitig zum Stehen zu kommen. In der Folge fuhren die beteiligten

Fahrzeuge nacheinander auf. Glücklicherweise wurden keine Personen

verletzt.

Am Pkw Ford entstand Totalschaden. Insgesamt beläuft sich der

Gesamtschaden an den Unfallfahrzeugen auf mehr als 20.000 Euro. Zu

nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es an der Unfallstelle nicht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.







