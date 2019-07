POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster 79- jähriger Mann aus 18435 Stralsund

PHR Stralsund (ots) -



Seit dem 28.07.2019 gegen 07:00 Uhr wird aus Stralsund Herr Günther

Zimmermann,79 Jahre alt, vermisst. Herr Zimmermann hatte sich am

heutigen Tag aus seiner Häuslichkeit (Lion-Feuchtwanger-Str./

Stralsund) in unbekannte Richtung entfernt. Nach bisherigen

Erkenntnissen ist der Vermisste zu Fuß unterwegs. Herr Zimmermann

wird wie folgt beschrieben;

ca. 1,55 m groß; normale Statur, kurzes, graues, volles Haar, keine

Brille. Er trägt eine graue Hose, eine graue Weste und ein helle

T-Shirt.



Hinweise zum Aufenthalt der Person nimmt die Polizei in Stralsund

unter Tel. 03831 -2890624, jede andere Polizeidienststelle oder im

Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.







Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell