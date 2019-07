POL-NB: Kradfahrer leicht verletzt nach Unfall, LK MSE

PR Friedland (ots) -



Am heutigen Samstag gegen 15:00 Uhr kam es auf der Autobahnbrücke AS

NB Ost zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzen Kradfahrer. Der 61

Jahre alte Fahrer aus dem Raum Mecklenburger-Seenplatte verließ an

der Anschlussstelle Neubrandenburg Ost die Autobahn, um in Richtung

Neubrandenburg zu fahren. Beim Passieren der B197 verlor er die

Kontrolle über sein Krad der Marke BMW und stieß mit der Schutzplanke

zusammen. Der leicht verletzte Kradfahrer wurde mit dem Rettungswagen

ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Es entstand insgesamt ein

Schaden von 2.000 EUR.







Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









