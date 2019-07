POL-NB: Brand bei Erntearbeiten verursacht hohen Sachschaden, LK VG

PHR Pasewalk (ots) -



Am 27.07.2019 gegen 14:15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle V-G ein

Brand auf einem Feld zwischen Polzow und Papenbeck,an der B 104,

mitgeteilt. Dort geriet eine Strohpresse in Flammen und wurde

vollständig zerstört. Das Feuer griff auf den Stoppelacker über und

drohte auf ein benachbartes, noch nicht abgeerntetes Feld

überzugreifen.Der Sachschaden beträgt hier ca. 67.000 Euro.



Im Bereich der B 104 kam es zu Sichtbehinderungen durch die

Rauchentwicklung und es musste die B 104 voll gesperrt werden.

Im Zuge der Löscharbeiten waren die freiwilligen Feuerwehren

Pasewalk, Zerrenthin und Polzow vor Ort.Gegen 15:00 Uhr waren die

Löscharbeiten beendet,die Vollsperrung konnte aufgehoben werden.

Nach Angaben der Feuerwehr ist die Brandursache Funkenflug in der

Strohpresse.





