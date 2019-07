POL-NB: Brand eines Getreidefeldes , LK MSE

PR Malchin (ots) -



Am 27.07.2019 kam es gegen 11:20 Uhr auf einem Feld bei Basedow zu

einem Brand von ca. 600 m² eines Weizenschlages.

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr und der Polizei war durch

Funkenflug am Schneidwerk eines Mähdreschers ein Teil des Weizens in

Brand geraten. Durch den schnellen Löscheinsatz der Feuerwehren aus

Malchin und Basedow,die mit 15 Kameraden und drei Löschfahrzeugen vor

Ort waren, konnte der Brand schnell gelöscht und eine weitere

Ausbreitung infolge der starken Winde verhindert werden. Es entstand

ein Gesamtschaden von ca. 800 EUR.







Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









