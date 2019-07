POL-NB: Sekundenschlaf vermutlich Ursache für Zusammenstoß zweier Autos

Heringsdorf (ots) -



Ein Verkehrsunfall am Samstagmorgen auf der B 110, Höhe der Abfahrt

Katschow, bei dem zwei Autofahrer schwer verletzt wurden, ist

vermutlich auf Sekundenschlaf zurückzuführen.

Der polnische Fahrer eines PKW VW Passat befuhr die B 110 aus

Richtung Mellenthin in Richtung Görke. Gegen 05:00 Uhr hat der Fahrer

plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war mit einem

im Gegenverkehr befindlichen PKW Skoda Fabia zusammengestoßen. Dabei

wurden der 60-jährige Fahrer und die 58-jährige Beifahrerin schwer

verletzt.Die verletzten Urlauber aus Bielefeld wurden zur weiteren

medizinischen Behandlung ins Klinikum nach Greifswald verbracht. Noch

vor Ort äußerte der 42-jährige Verursacher, dass er kurz

eingeschlafen sei. Allerdings dauern die Ermittlungen zur genauen

Unfallursache noch an. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden

von ca. 10.000 Euro. Die beteiligten Unfallfahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst abtransportiert

werden. Die Bundesstraße 110 war für ca.2 ½ Stunden teilweise voll

gesperrt.





