POL-NB: Brand eines Kornfeldes bei Sadelkow im Datzetal (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Am 26.07.2019, gegen 14:55 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle des LK

MSE über einen Brand eines Kornfeldes an der Bundesstraße 197

zwischen den Ortslagen Sadelkow und Sadelkow Ausbau informiert.

Dieser soll bereits zum Meldezeitpunkt eine Ausdehnung von über

einem Kilometer haben. Die Brandwirkung wird durch starken Wind

erheblich verstärkt und flächenmäßig ausgeweitet. Aufgrund der

Brandrichtung zur Ortschaft Sadelkow war die Feuerwehr primär damit

beschäftigt, die Gebäude und Wohnhäuser der Ortschaft zu schützen.

Jedoch konnte nicht verhindert werden, dass Gebäudeteile eines

Lagerschuppens mit Werkzeugen, zwei Bürocontainer und drei Fahrzeuge

eines Autohandels unmittelbar an der Ortsgrenze Opfer der Flammen

wurden.

Nach einer ersten Einschätzung des geschädigten Landwirtes stand eine

Fläche von ca. 150 Hektar in Brand.

Der entstandene Sachschaden ist gegenwärtig nicht bekannt. Ursächlich

für den Brand ist nach derzeitigem Erkenntnisstand ein durch

Erntearbeiten ausgelöster Funkenflug eines Mähdreschers.

Die Bundesstraße 197 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Zur Brandbekämpfung kamen 21 Feuerwehren mit 44 Fahrzeugen und 150

Einsatzkräften aus den Amtsbereichen Friedland, Woldegk, Altentreptow

und aus der Stadt Neubrandenburg zum Einsatz. Zur Versorgung der

Einsatzkräfte waren ebenfalls der Sanitätszug aus Neustrelitz, der

Leitende Notarzt mit 2 Rettungswagen und zwei Krankentransportwagen

am Einsatzort. Bei der Brandbekämpfung wurden 3 Kameraden der

Feuerwehr leicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Kriminaldauerdienst

Neubrandenburg geführt.

