POL-HRO: Feldbrand bei Bützow

Bützow (ots) - Am Freitagmittag kam es bei Drescharbeiten auf

einem Weizenfeld zwischen Selow und Penzin zu einem Feldbrand. 63

Feuerwehrleute aus acht Feuerwehren rund um Bützow rückten kurz vor

13:00 Uhr zur Brandbekämpfung aus.



Der Brand hatte sich vom Feld auch auf ein angrenzendes Grundstück

im Selower Heideweg ausgebreitet, auf dem eine Scheune in

Mitleidenschaft gezogen wurde. Benachbarte Gebäude blieben

unversehrt. Gut eine Stunde später hatte die Feuerwehr den gesamten

Brand unter Kontrolle. Ein Feuerwehrmann musste sich aufgrund einer

Rauchgasvergiftung in medizinische Behandlung begeben. Er wurde zur

Untersuchung ins Bützower Krankenhaus gebracht.



Bei einer Nachkontrolle wurden auch noch angebrannte Masten der

Telefon- und Stromversorgung, ohne weitere Auswirkungen,

festgestellt. Der Schaden wird auf ca. 80.000 EUR geschätzt.



Im Auftrag



Gert Frahm

Polizeiinspektion Güstrow









