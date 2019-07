POL-ANK: Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer auf der B 110 in Görke

Heringsdorf (ots) - Heute Mittag (26.07.2019) kam es auf der

Bundesstraße 110 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein

34-jähriger Fahrer eines Motorrades der Marke Suzuki fuhr auf der B

110 aus Richtung Görke in Richtung Zirchow. Nach Informationen der

Polizei kam er beim Durchfahren einer Rechtskurve in den Gegenverkehr

und kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden 51-jährigen

Fahrer eines PKW Seat. Hierbei zog sich der Kradfahrer leichte

Verletzungen zu und wurde durch Rettungskräfte behandelt. Kameraden

der Freiwilligen Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort, um die

auslaufenden Betriebsstoffe aufzunehmen. Der Gesamtschaden wird auf

ungefähr 10.000,- Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es

für circa eineinhalb Stunden zu Sperrungen und dadurch bedingten

Einschränkungen im Straßenverkehr.









