POL-HRO: Betrunkener Radfahrer leistet Widerstand

Rostock (ots) - Ein 35-jähriger Rostocker leistete in der letzten

Nacht im Rahmen einer Verkehrskontrolle Widerstand gegen die

polizeilichen Maßnahmen.



Nachdem der Radfahrer durch seine auffällige Fahrweise im

Stadtteil Lichtenhagen Beamten des dortigen Polizeirevieres

aufgefallen war, hielten diese ihn an, um eine Verkehrskontrolle

durchzuführen. Dabei konnten die Polizeibeamten einen starken

Alkoholgeruch in der Luft wahrnehmen. Ein anschließender

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,40 Promille.



Als die Beamten daraufhin die weiteren Maßnahmen erklärten,

weigerte sich der 35-Jährige mit auf die Dienststelle zu fahren. Im

weiteren Verlauf wollten die Beamten den Rostocker zum Streifenwagen

bringen, wobei dieser sich so stark wehrte, dass er zu Boden gebracht

werden musste. Weiterhin mussten ihm Handfesseln angelegt werden.



Auf der Dienststelle konnte dann ohne weitere Störungen eine

Blutprobenentnahme durchgeführt werden. Ein Ermittlungsverfahren

wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.









