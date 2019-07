POL-HWI: Motorradfahrer stürzt bei Ausweichmanöver

Roggendorf (ots) - Gestern, 10:15 Uhr, ereignete sich ein

Verkehrsunfall auf der K 48 zwischen Roggendorf und Kneese. Nach

bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 32-Jähriger die Kreisstraße mit

einem landwirtschaftlichen Fahrzeug mit Überbreite in Richtung

Kneese, als ihm ein 52-jähriger Mann mit seinem Motorrad im Bereich

einer Kurve entgegen kam. Bei dem Versuch dem Traktor mit angehängter

Strohpresse auszuweichen, kollidierte der Biker zunächst mit einem

Leitpfosten und stürzte folgend. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge

kam es nicht. Der 52-Jährige verletzte sich glücklicherweise nur

leicht. Ärztliche Hilfe benötigte er vor Ort nicht. Der Sachschaden

beläuft sich auf ca. 4.000 EUR.









