POL-LWL: Betrunkener Fahrradfahrer blieb zur Beobachtung im Krankenhaus

Hagenow (ots) - Die Polizei hat am späten Donnerstagabend in

Hagenow einen betrunkenen Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der

52-jährige Mann war den Beamten wegen seiner unsicheren Fahrweise

aufgefallen. Ein Atemalkoholtest beim Fahrradfahrer ergab wenig

später einen Wert von 3,57 Promille. Der 52-Jährige wurde

anschließend zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus gebracht.

Aufgrund seines Zustandes verblieb der Fahrradfahrer für eine Nacht

zur Beobachtung im Krankenhaus. Gegen ihn ist Anzeige wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden.









