POL-NB: Verfolgungsfahrt nach nächtlichem Diebstahl eines E-Bikes - Täter weiter flüchtig

Vietzen (ots) - Am 26.07.2019 gegen 02:30 Uhr meldete sich ein

Geschädigter bei der Polizei in Röbel und teilte mit, dass gerade

unbekannte Täter von seinem Grundstück in 17248 Vietzen am Mirower

Kanal sein E-Bike entwendet haben.



Zum Sachverhalt kann gesagt werden, dass der Geschädigte gegen

01:45 Uhr mit seinem E-Bike von Rechlin nach Vietzen nach Hause

gefahren ist. Er stellte das E-Bike der Marke BBF Genf Plus im Wert

von 2.500EUR auf seinem beleuchteten Grundstück neben seinem Pkw und

neben seiner Garage ab. Als er kurz in die Garage ging, bemerkte er

plötzlich einen dunklen Pkw, der vor seinem Grundstück hielt und dann

in die gegenüberliegende Straße fuhr. Er bemerkte anschließend, dass

sein silbernes E-Bike entwendet wurde. In der Satteltasche des

Fahrrades befand sich außerdem das Portemonnaie des Geschädigten mit

Bargeld, Geldkarten und Ausweisdokumenten.



Der Geschädigte prüfte die Straße und konnte einen dunklen Pkw,

vermutlich einen 3er BMW Kombi auf der Bundesstraße 198 in Richtung

Röbel davon fahren sehen. Der Geschädigte nahm mit seinem Pkw die

Verfolgung auf, konnte den besagten Pkw aber zunächst nicht mehr

feststellen. Als er auf der B 198 zurück nach Hause fuhr, kam ihm der

besagte Pkw in Rtg. Röbel fahrend entgegen. Der Geschädigte

informierte daraufhin die Polizei.



Während der Anzeigenaufnahme fuhr der verdächtige Pkw gegen 03:00

Uhr aus Neustrelitz kommend am Grundstück des Geschädigten vorbei.

Die Beamten des Polizeireviers Röbel nahmen sofort die Verfolgung auf

der B 198 in Richtung BAB 19 auf. Der Verdächtige konnte bis zum

Ortseingang Dambeck nicht festgestellt werden. Als die Beamten wieder

zurück in Richtung Vietzen fuhren kam ihnen der verdächtige Pkw

plötzlich entgegen. Die Beamten wendeten daraufhin und folgten dem

Pkw, der stark beschleunigte. Eine zweite Funkwagenbesatzung, die

sich auf Höhe der Ortschaft Karbow auf der B 198 mit eingeschaltetem

Blaulicht positioniert hatte, konnte den Fahrer nicht stoppen. Der

Verdächtige fuhr auf der Bankette zwischen dem Streifenwagen und den

Straßenbäumen vorbei und flüchtete weiter in Rtg. BAB 19. Bei der

weiteren Verfolgung verloren die Beamten den verdächtigen Pkw aus den

Augen, da dieser weiter stark beschleunigte.



Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen, auch unter der Beteiligung

benachbarter Dienststellen, konnte der verdächtige Pkw nicht mehr

gestellt werden.



Zu dem flüchtigen Pkw kann gesagt werden, dass es sich um einen

3er BMW Kombi mit polnischem Kennzeichen - Anfangsbuchstaben CZ oder

ZC -handeln soll.



Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Röbel haben

die Ermittlungen aufgenommen. Wir bitten Zeugen, die weitere Angaben

zu dem beschriebenen Pkw machen können, bzw. denen dieser Pkw

aufgefallen ist, sich bei der Polizei in Röbel unter der

Telefonnummer 039931- 848 0 zu melden.









